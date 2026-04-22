Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Киселев: артиллерия РФ разрушает первую линию укреплений ВСУ в Славянске

Военный эксперт отметил, что российские силы сжимают кольцо вокруг Славянска и Краматорска.

ЛУГАНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Российские бойцы ударами из артиллерии разрушают первую линию укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что передовые подразделения российских войск находятся на удалении 12 км от восточных окраин Славянска, до Краматорска — 7 км.

По словам Киселева, военные РФ сжимают кольцо вокруг Славянска и Краматорска. «Штурмовые группы достигли дальних подступов к Славянску, крупнокалиберная артиллерия методично разрушает первую линию укреплений», — сказал он.

Военный эксперт отметил, что после освобождения Славянска и Краматорска территория ДНР будет полностью под контролем армии России.

