Эксперт Киселев: артиллерия РФ разрушает первую линию укреплений ВСУ в Славянске

ЛУГАНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Российские бойцы ударами из артиллерии разрушают первую линию укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что передовые подразделения российских войск находятся на удалении 12 км от восточных окраин Славянска, до Краматорска — 7 км.
По словам Киселева, военные РФ сжимают кольцо вокруг Славянска и Краматорска. «Штурмовые группы достигли дальних подступов к Славянску, крупнокалиберная артиллерия методично разрушает первую линию укреплений», — сказал он.
Военный эксперт отметил, что после освобождения Славянска и Краматорска территория ДНР будет полностью под контролем армии России.