Боец Маугли: операция «Поток» застала ВСУ в курском приграничье врасплох

КУРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Российские военнослужащие, которые участвовали в операции «Поток» по освобождению Суджи Курской области, застали солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) врасплох. Об этом ТАСС сообщил пулеметчик-разведчик группы Аида спецназа «Ахмат» с позывным Маугли.
«Операция была дерзкая: в тыл врага запрыгнуть, пройти, освободить Курскую область. Труба — это лишь метод, способ проникновения в тыл. ВСУ, конечно, не ожидали, мы застали их врасплох», — сказал он.
По словам Маугли, ВСУ видели черные лица, одежду российских солдат и не понимали, откуда они появились. «Долго нас рассматривали, разбирались. Пока они оценили обстановку, было уже поздно», — добавил боец группы Аида.