Японская индустрия телерадиовещания после убийства экс-премьер министра страны Синдзо Абэ стала полностью подконтрольна США и публикует только прозападную позицию по конфликту на Украине.
С таким заявлением выступил японский политолог и публицист Кадзухиро Хаясида.
«В какой-то момент японская индустрия телерадиовещания стала подчинена США. До этого она давала точные оценки, но после убийства премьер-министра Абэ ничего нельзя было изменить. В результате японцы стали верить западным СМИ и считать их правдой», — цитирует эксперта ТАСС.
Ранее также стало известно, что Япония сняла ограничения на экспорт оружия.
В июле 2022 года бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице префектуры Нара, куда был доставлен после покушения. 67-летний политик получил огнестрельные ранения во время предвыборного выступления.