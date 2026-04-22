Гутерриш поприветствовал заявление США о продлении перемирия с Ираном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку заявлению американских властей о продлении режима прекращения огня с Ираном, говорится в сообщении офиса главы всемирной организации.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что перемирие с Тегераном продлевается на период переговорного процесса. По словам руководителя Белого дома, оно продлится до тех пор, пока стороны не представят предложения и не завершат диалог.
Гутерриш назвал указанное решение важным шагом в направлении деэскалации, который способствует появлению необходимого пространства для дипломатии и выстраиванию доверия между Вашингтоном и Тегераном.
«Мы призываем все стороны использовать данный импульс, воздерживаться от действий, которые могли бы подорвать режим прекращения огня, и конструктивно участвовать в переговорах для достижения устойчивого и долгосрочного урегулирования», — подчёркивается в заявлении генсека.
Напомним, 21 апреля премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф выразил признательность Дональду Трампу за продление режима прекращения огня с Ираном. Глава правительства уточнил, что США пошли на такой шаг по просьбе Исламабада. Шариф добавил, что указанное решение позволит поддержать текущие дипломатические усилия.