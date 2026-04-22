Япония обсуждает введение возрастного ограничения в соцсетях

В декабре прошлого года запрет на соцсети до 16 лет ввела Австралия. Подобные меры также рассматривают Великобритания, Франция, Испания, Индия. Институт немецкой экономики на основе своего исследования рекомендовал запретить соцсети детям до 13 лет.