Трамп считает, что сделка с Ираном невозможна в случае снятия морской блокады

Президент США заявил, что исламская республике не может зарабатывать по $500 млн в день из-за перекрытия Ормузского пролива.

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что сделка с Ираном будет невозможна в случае снятия морской блокады.

«Иран не хочет, чтобы Ормузский пролив был закрыт, они хотят, чтобы он был открыт и они могли зарабатывать $500 млн в день. Они говорят, что хотят, чтобы он оставался закрытым только потому, что я его полностью заблокировал, поэтому они просто хотят “сохранить лицо”, — написал он в Truth Social.

«Но если мы это сделаем, сделки с Ираном может никогда не случиться», — добавил американский лидер.

