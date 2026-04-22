Пленный Шульгин: ВСУ сбежали с позиций, эвакуируя раненого сослуживца

Стрелок 53-й разведывательной бригады Вооруженных сил Украины сообщил, что сначала командование отказало им в эвакуации.

БЕЛГОРОД, 22 апреля. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины сбежали с позиций в Сумской области, эвакуируя сослуживца, который получил ранения. Об этом ТАСС сообщил стрелок 53-й разведывательной бригады ВСУ Виталий Шульгин, сдавшийся в плен российским военнослужащим.

«У нас один получил ранения, мы запросили эвакуацию. Сначала командование отказывалось, но через несколько дней двое солдат повели его на эвакуацию, но так и не вернулись — сбежали», — рассказал пленный ВСУ.

По его словам, украинский солдат получил ранения в ходе перестрелки.

Шульгин сдался в плен ВС РФ на сумском направлении.