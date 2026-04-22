КУРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Наемники из регионов Африки в составе украинской армии со временем понимают, что они сделали ошибку, но вернуться обратно уже не могут. Об этом рассказал ТАСС доброволец из Ганы Набиллари Исан, служащий в одном из подразделений Минобороны РФ.
«На самом деле, я не буду говорить за них, но у них есть свои причины, по которым они вступили в украинскую армию, а затем воюют за Украину. Но, я думаю, что через некоторое время они понимают, что это было ошибкой вступать в украинскую армию. Потому что, когда вы попадаете туда, именно тогда вы понимаете, почему ты здесь и для чего ты здесь. И после того, как вы окажетесь там, вы не сможете вернуться обратно. Так что, я думаю, причина, [почему они воюют за ВСУ], в том, что они допустили ошибку и теперь не могут ее исправить», — сказал он в рамках проекта «Украина пропадает без вести».
Доброволец отметил, что некоторые наемники вступают в ВСУ, не зная обстановки внутри. «Вы уже там и у вас нет выбора, чтобы вернуться. Так что это (воевать за Украину — прим. ТАСС) их собственная ошибка», — добавил он.
Минобороны РФ ранее сообщало, что в рядах Вооруженных сил Украины есть наемники из различных стран. Они используются киевским режимом как «пушечное мясо», их жизни никто из украинского командования не жалеет.
Набиллари Исан — доброволец, служащий в составе одного из подразделений Минобороны РФ. Родился в Гане, проживает в России вместе с женой и дочкой, имеет паспорт гражданина Российской Федерации. Подписал контракт с российским военным ведомством по собственному желанию.