Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране считают, что перемирие позволит США подготовить новый удар

В Иране считают, что объявленное Вашингтоном продление перемирия с Ираном является уловкой.

Советник спикера иранского парламента Махди Мохаммади заявил, что объявленное США продление режима прекращения огня не имеет реального значения и вызывает серьёзные сомнения у иранской стороны. По его оценке, такие шаги не отражают подлинного стремления к деэскалации.

Он также выразил мнение, что Вашингтон не обладает правом навязывать условия, и раскритиковал продолжающееся давление, включая ограничения в отношении иранских портов. По его словам, подобные меры фактически приравниваются к силовому воздействию и требуют соответствующей реакции.

Мохаммади предположил, что продление перемирия может использоваться как тактический ход для получения времени и подготовки к возможным дальнейшим действиям против Ирана, что усиливает напряжённость в отношениях между сторонами.

Ранее Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном на период переговорного процесса. По его словам, перемирие будет сохраняться до тех пор, пока стороны не представят свои предложения и не завершат обсуждения.

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике.
Читать дальше