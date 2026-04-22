В Иране считают, что перемирие позволит США подготовить новый удар

Советник спикера иранского парламента Махди Мохаммади заявил, что объявленное США продление режима прекращения огня не имеет реального значения и вызывает серьёзные сомнения у иранской стороны. По его оценке, такие шаги не отражают подлинного стремления к деэскалации.
Он также выразил мнение, что Вашингтон не обладает правом навязывать условия, и раскритиковал продолжающееся давление, включая ограничения в отношении иранских портов. По его словам, подобные меры фактически приравниваются к силовому воздействию и требуют соответствующей реакции.
Мохаммади предположил, что продление перемирия может использоваться как тактический ход для получения времени и подготовки к возможным дальнейшим действиям против Ирана, что усиливает напряжённость в отношениях между сторонами.
Ранее Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном на период переговорного процесса. По его словам, перемирие будет сохраняться до тех пор, пока стороны не представят свои предложения и не завершат обсуждения.