Марочко назвал самые успешные участки фронта у ВС РФ под Славянском

ЛУГАНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Военные РФ уменьшили расстояние до Славянска Донецкой Народной Республики со стороны Дибровы и Райгородка, это участки самые успешные на этом направлении. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что передовые подразделения российских войск находятся на удалении 12 км от восточных окраин Славянска.
«На славянском направлении наши бойцы приблизились к Славянску с запада населенного пункта Диброва. Также мы вплотную подошли к Райгородку — это расстояние является кратчайшим до Славянска. Но говорить о том, что мы вошли Райгородок, еще преждевременно, поскольку здесь еще есть обширная серая зона», — сказал он.
15 апреля Марочко сообщал ТАСС, что всего несколько километров отделяют российских бойцов от окрестностей Райгородка, открывающего дорогу на Славянск.