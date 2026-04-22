Итальянский МИД вызвал посла РФ Парамонова

Глава МИД Италии выразил протест из-за слов телеведущего Соловьева о Мелони.

Источник: Комсомольская правда

Посла РФ в Риме Алексея Парамонова вызвали в МИД Италии. Поводом стали высказывания телеведущего Владимира Соловьёва в адрес итальянского премьер-министра Джорджи Мелони.

«Я вызвал посла России Парамонова в Министерство иностранных дел, чтобы выразить официальный протест в связи с крайне серьезными и оскорбительными заявлениями ведущего Владимира Соловьева по российскому телевидению в адрес премьер-министра Джорджи Мелони», — написал в социальной сети Х глава итальянского дипломатического ведомства Антони Таяни.

Накануне Соловьёв нелицеприятно высказался о Мелони в эфире программы «Полный контакт» на русском и итальянском языках. Соловьёв заявил, что Мелони предала своих избирателей.

После этого Джорджа Мелони ответила российскому телеведущему в социальной сети Х, заявив, что тот не имеет права «читать ей лекции».

Ранее Мелони попала в неловкую ситуацию во время конференции в Елисейском дворце, когда президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно начал обнимать её гораздо крепче, чем это позволяет дипломатический протокол. Премьер-министру Италии пришлось буквально вырываться из объятий французского лидера, а тот неожиданно поцеловал Мелони в щёку. Эта история со «слишком тёплым» приветствием получила широкий резонанс.

Как Джорджу Мелони поймали на лжи после слов об участии в войне на Ближнем Востоке и почему после выступления в сенате Италии её сравнили с Понтием Пилатом, читайте здесь на KP.RU.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони с иронией отреагировала на скандал вокруг фрески в римской базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина, где после реставрации один из ангелов стал внешне напоминать ее. Политик опубликовала в социальной сети пост, в котором утверждала, что она «явно не ангел».

Почему президент США Дональд Трамп заявил, что Мелони шокировала его, ответив на высказывания американского лидера в адрес Папы Римского, читайте здесь на KP.RU. Трамп подчеркнул, что Джорджа Мелони вызвала у него разочарование.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше