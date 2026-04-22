Итальянский МИД вызвал посла РФ Парамонова

Посла РФ в Риме Алексея Парамонова вызвали в МИД Италии. Поводом стали высказывания телеведущего Владимира Соловьёва в адрес итальянского премьер-министра Джорджи Мелони.
«Я вызвал посла России Парамонова в Министерство иностранных дел, чтобы выразить официальный протест в связи с крайне серьезными и оскорбительными заявлениями ведущего Владимира Соловьева по российскому телевидению в адрес премьер-министра Джорджи Мелони», — написал в социальной сети Х глава итальянского дипломатического ведомства Антони Таяни.
Накануне Соловьёв нелицеприятно высказался о Мелони в эфире программы «Полный контакт» на русском и итальянском языках. Соловьёв заявил, что Мелони предала своих избирателей.
После этого Джорджа Мелони ответила российскому телеведущему в социальной сети Х, заявив, что тот не имеет права «читать ей лекции».
Ранее Мелони попала в неловкую ситуацию во время конференции в Елисейском дворце, когда президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно начал обнимать её гораздо крепче, чем это позволяет дипломатический протокол. Премьер-министру Италии пришлось буквально вырываться из объятий французского лидера, а тот неожиданно поцеловал Мелони в щёку. Эта история со «слишком тёплым» приветствием получила широкий резонанс.
