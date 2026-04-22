Сенатор Новиков призвал убрать в школах продукцию, содержащую скрытый сахар

Одна из причин детского ожирения в России — скрытый сахар, который присутствует не только в сладостях, но и в продуктах повседневного рациона, включая детское питание, и воспринимается как норма с раннего возраста, подчеркнул в беседе с RT сенатор Иван Новиков.

Он напомнил, что ранее в Совфеде состоялось заседание рабочей группы, на котором обсуждали вопросы школьного питания, в том числе проблему детского ожирения.

Отмечается, что среди возможных решений — серьёзные изменения в СанПиН.

По словам Новикова, предлагаемые изменения в санитарных и технических регламентах направлены на ограничение добавленных сахаров — не более 5% от калорийности рациона, а также на запрет ряда продуктов со скрытым сахаром и обязательную маркировку детского меню и упаковки.

Сенатор акцентировал внимание на том, что речь идёт не только о регулировании, но и о формировании новой культуры питания — с участием школ, семей и системы просвещения.

«Буфеты, вендинговые автоматы (там, где они ещё остались) с продукцией со скрытым сахаром в школах противоречат самой логике здорового питания. Такие форматы необходимо пересматривать в образовательных учреждениях и полностью менять их ассортимент на здоровую альтернативу — продукцию без сахара», — подчеркнул собеседник RT.

К такой сахаросодержащей продукции относятся вафли, злаковые батончики, фруктовая пастила, мюсли, сокосодержащие напитки, йогурты, печенье, булочки, цукаты в сиропе, фруктовое пюре.

При этом альтернативные решения на российском рынке уже есть, утверждает сенатор.

Он отметил, что международный опыт подтверждает эффективность комплексных мер, ведь без ограничения сахара и работы с семьями проблему не решить.

Например, по словам сенатора, в Южной Корее законодательно закреплена система учителей-нутрициологов в школах, которые работают и с детьми, и с родителями, а также ограничены нормы сахара в меню, а в Китае действует межведомственная программа с контролем физического развития детей и вовлечением родителей.

Кроме того, сенатор подчеркнул, что важно работать с родительским сообществом и менять пищевые привычки не только в школе, но и в семье, где сладкое часто выступает как повод для поощрения или обязательный элемент любого праздника.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина объяснила, о чём может сигнализировать постоянная тяга к сладкому.