Спасатели возобновили работу по эвакуации тел погибших в горах Бурятии

В Республиканском агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Бурятии сообщили о возобновлении работы по эвакуации тел туристов, погибших в горах республики. В ведомстве подчеркнули, что работы проходят в экстремальных условиях.
«Эвакуационные работы проходят в экстремальных условиях: в горах наблюдаются сильный ветер и метель, видимость ограничена, а связь со спасателями остается нестабильной», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для усиления группировки привлечены пять добровольцев ПСО «ЛизаАлерт» из Иркутска, имеющих альпинистскую подготовку.
21 апреля стало известно, что на туристическом маршруте в Бурятии от переохлаждения погибли три человека.
Позже в SHOT писали, что туристы могли заплатить за подъём на гору в Бурятии около 25 тыс. рублей.