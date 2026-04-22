Спасатели возобновили работу по эвакуации тел погибших в горах Бурятии

В Республиканском агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Бурятии сообщили о возобновлении работы по эвакуации тел туристов, погибших в горах республики. В ведомстве подчеркнули, что работы проходят в экстремальных условиях.

«Эвакуационные работы проходят в экстремальных условиях: в горах наблюдаются сильный ветер и метель, видимость ограничена, а связь со спасателями остается нестабильной», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для усиления группировки привлечены пять добровольцев ПСО «ЛизаАлерт» из Иркутска, имеющих альпинистскую подготовку.

21 апреля стало известно, что на туристическом маршруте в Бурятии от переохлаждения погибли три человека.

Позже в SHOT писали, что туристы могли заплатить за подъём на гору в Бурятии около 25 тыс. рублей.