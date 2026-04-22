Посол Ирана: США на переговорах требовали доступ к управлению Ормузом

Посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан заявил, что Тегеран отверг требование США, которые хотели участвовать в управлении Ормузским проливом.

Источник: Аргументы и факты

США в ходе первого раунда переговоров с Ираном потребовали, в частности, предоставить им право участвовать в управлении Ормузским проливом, сообщил журналистам посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан.

Дипломату задали вопрос об основных разногласиях в переговорном процессе. По его словам, диалог в определенных моментах «был позитивным, и позиции были близки».

Вместе с тем, как уточнил посол, некоторые требования, выдвинутые США, «стали предметом споров». В частности, это касалось призыва американской стороны к Тегерану отдать обогащённый уран.

«Кроме того, есть информация, что в отношении управления Ормузским проливом Америка выдвигала требование напрямую участвовать в его управлении вместо Омана. Однако Тегеран отказался, поскольку пролив находится в территориальных водах Ирана и Омана, Америка не имеет к нему отношения», — сказал Хосейниан, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц и аналитиков написало, что основными темами следующей встречи США и Ираном могут стать обогащение урана и положение Тегерана в отношении Ормузского пролива. Один из собеседников предположил, что Ормуз будет «красной линией».

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше