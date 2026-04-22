Посол Ирана: США на переговорах требовали доступ к управлению Ормузом

Дипломату задали вопрос об основных разногласиях в переговорном процессе. По его словам, диалог в определенных моментах «был позитивным, и позиции были близки».
Вместе с тем, как уточнил посол, некоторые требования, выдвинутые США, «стали предметом споров». В частности, это касалось призыва американской стороны к Тегерану отдать обогащённый уран.
«Кроме того, есть информация, что в отношении управления Ормузским проливом Америка выдвигала требование напрямую участвовать в его управлении вместо Омана. Однако Тегеран отказался, поскольку пролив находится в территориальных водах Ирана и Омана, Америка не имеет к нему отношения», — сказал Хосейниан, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц и аналитиков написало, что основными темами следующей встречи США и Ираном могут стать обогащение урана и положение Тегерана в отношении Ормузского пролива. Один из собеседников предположил, что Ормуз будет «красной линией».