Профессор Сакс назвал двуличной политику США

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в выступлении на YouTube-канале заявил, что при взаимодействии с США иранским властям следует учитывать возможную непоследовательность и недоверие в политике Вашингтона.
Он отметил, что, как он считает, некоторые страны уже имеют длительный опыт столкновения с подобной линией поведения США, тогда как у Ирана понимание этой специфики может быть менее выраженным. Сакс охарактеризовал американский подход как жёсткий и ориентированный на одностороннее давление.
Эксперт также подчеркнул, что, по его оценке, внешняя политика США отличается высокой степенью самоуверенности и нестабильностью договорённостей, что делает долгосрочные соглашения с Вашингтоном ненадёжными и требует осторожности при их заключении.
«США не могут удерживать ни одну сделку дольше минуты, потому что они просто не считают нужным это делать. К сожалению, такова нынешняя американская внешняя политика», — отметил он в эфире своего YouTube-канала.
Ранее советник спикера иранского парламента Махди Мохаммади заявил, что объявленное США продление режима прекращения огня не имеет реального значения и вызывает серьёзные сомнения у иранской стороны.