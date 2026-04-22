Профессор Сакс назвал двуличной политику США

Джеффри Сакс предупредил, что при взаимодействии с США Ирану нужно опасаться двуличия Вашингтона.

Источник: Аргументы и факты

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в выступлении на YouTube-канале заявил, что при взаимодействии с США иранским властям следует учитывать возможную непоследовательность и недоверие в политике Вашингтона.

Он отметил, что, как он считает, некоторые страны уже имеют длительный опыт столкновения с подобной линией поведения США, тогда как у Ирана понимание этой специфики может быть менее выраженным. Сакс охарактеризовал американский подход как жёсткий и ориентированный на одностороннее давление.

Эксперт также подчеркнул, что, по его оценке, внешняя политика США отличается высокой степенью самоуверенности и нестабильностью договорённостей, что делает долгосрочные соглашения с Вашингтоном ненадёжными и требует осторожности при их заключении.

«США не могут удерживать ни одну сделку дольше минуты, потому что они просто не считают нужным это делать. К сожалению, такова нынешняя американская внешняя политика», — отметил он в эфире своего YouTube-канала.

Ранее советник спикера иранского парламента Махди Мохаммади заявил, что объявленное США продление режима прекращения огня не имеет реального значения и вызывает серьёзные сомнения у иранской стороны.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше