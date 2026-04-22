Гросси: соглашение между США и Ираном должно включать участие МАГАТЭ

Любое соглашение между США и Ираном должно включать в себя участие Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для контроля за ядерной программой Тегерана, считает глава агентства Рафаэль Гросси. Он подчеркнул, что только внешняя проверка может гарантировать соблюдение договоренностей.

«Без проверки любое соглашение не является соглашением. Это иллюзия соглашения или это обещание, о котором вы не знаете, будет ли оно выполнено или нет», — сказал господин Гросси в интервью изданию The Telegraph.

По его словам, МАГАТЭ — единственная организация, способная подтвердить реальное положение дел на иранских объектах и обеспечить полную беспристрастность процесса. Выступая перед журналистами в ООН, Рафаэль Гросси также приветствовал продление режима прекращения огня между Тегераном и Вашингтоном.

