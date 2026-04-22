Журналист Алтынбаш считает нежизнеспособной идею создания блока Запада и Украины

ДОНЕЦК, 22 апреля. /ТАСС/. Создание военного блока Запада и Украины невозможно из-за отсутствия единства среди стран НАТО — потенциальных участников нового альянса. Такое мнение высказал ТАСС турецкий журналист и редактор газеты Ayd? nl?k Озгюр Алтынбаш во время пресс-тура по ДНР.
15 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что экс-спецпредставитель Белого дома по украинским делам Кит Келлог продвигает идею создания нового военного блока с Украиной в качестве ведущего участника на фоне того, что идея принятия страны в НАТО отвергнута администрацией президента США Дональда Трампа. По его словам, так Вашингтон хочет переложить на Европу ответственность за сдерживание России и «освободить себе руки» на китайском направлении.
«На мой взгляд, это невозможно. Когда мы смотрим на страны-участницы НАТО, мы не видим никакого единства и сплоченности. И я думаю, что ни европейцы, ни американцы не могут по-настоящему объединиться с Украиной», — сказал Алтынбаш.
Он выразил мнение, что эта идея непопулярна и среди жителей Украины. «Мы также думаем, что в самой Украине сегодня много противников создания такого альянса, потому что они знают, что западные страны использовали украинцев, сталкивая их с Россией, и из-за этого больше 7 млн человек пришлось покинуть свою страну. Поэтому я не думаю, что США и страны ЕС могут предлагать украинскому народу такое объединение, не думаю, что это может произойти в таком формате», — заключил собеседник агентства.
Алтынбаш приехал в пресс-тур по ДНР в составе делегации журналистов, публицистов и общественников из Китая, Японии, Северной Македонии, Эквадора, Конго и других стран. Поездка организована командой писателя и военнослужащего Захара Прилепина. Иностранцы, в частности, осмотрели гражданские объекты в Донецке, разрушенные из-за обстрелов со стороны ВСУ.