США ждут ответа Хаменеи по сделке с Ираном 22 апреля

Ранее Иран окончательно отказался от переговоров с США в Исламабаде, которые планировались на 22 апреля. Представители Тегерана сообщили, что не приедут. Тем не менее президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. Он призвал Тегеран представить своё предложение о мирном урегулировании.