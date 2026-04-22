США ждут ответа Хаменеи по сделке с Ираном 22 апреля

Израильский собеседник портала заявил, что Хаменеи даст ответ в среду.
«Иранские переговорщики заявили, что ждут “зелёного света” от верховного лидера», — сообщил региональный источник.
Ранее Иран окончательно отказался от переговоров с США в Исламабаде, которые планировались на 22 апреля. Представители Тегерана сообщили, что не приедут. Тем не менее президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. Он призвал Тегеран представить своё предложение о мирном урегулировании.
