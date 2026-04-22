КУРСК, 22 апр — РИА Новости. Украинский военнослужащий Николай Герман, попавший в плен, заявил РИА Новости, что украинцы негативно относятся к сотрудникам территориальных центров комплектования, скандально известных из-за насильственной мобилизации и коррупции, и боятся даже людей в военной форме, а военные на машинах вынуждены писать, что они не из военкомата, чтобы местное население их не сожгло.
«На машинах даже военные себе пишут: “Не ТЦК”, потому что много случаев, что тцкшные машины палят», — рассказал Герман.
Он отметил, что на этом фоне стали популярны шевроны с надписью «Я не из ТЦК» или «Мобилизован». По словам Германа, это нужно, поскольку люди настолько напуганы, что любой человек в военной форме вызывает у них тревогу.
«В банк меня возили, и я не против был бы надеть (такой шеврон — ред.), потому что люди… Это торговый центр — и хоп, мужчины пропали. Мы вдвоем стояли, мужчин нет, одни женщины ходят, потому что думают, мало ли кто мы. Военная форма, люди стали ее бояться», — заключил Герман.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.