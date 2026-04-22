NYT: США хотят переселить более 1 тыс. афганских беженцев из Катара в ДР Конго

В конце ноября 2025 года Служба гражданства и иммиграции США приостановила все процедуры по рассмотрению прошений о предоставлении иностранным гражданам убежища после того, как мужчина открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии в центре Вашингтона в 300 м от Белого дома. Сам нападавший и два нацгвардейца получили ранения и были госпитализированы. Позже одна из военнослужащих скончалась от полученных травм. Возглавлявшая Министерство внутренней безопасности (МВБ) США на тот момент Кристи Ноэм заявила, что подозреваемый прибыл в страну из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема афганских союзников Соединенных Штатов после вывода американских войск из страны.