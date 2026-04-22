NYT: США хотят переселить более 1 тыс. афганских беженцев из Катара в ДР Конго

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют направить в Демократическую Республику Конго (ДРК) более тысячи граждан Афганистана, оказывавших помощь ВС США во время военной операции в Афганистане в 2001—2021 годах. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).
Согласно ее сведениям, сейчас примерно 1,1 тыс. афганцев размещены в управляемом США лагере беженцев в Катаре. Среди них переводчики, бывшие афганские спецназовцы и члены семей американских военнослужащих.
Отмечается, что президент США Дональд Трамп уже ведет переговоры по этому вопросу.
Как поясняет газета, изначально Катар рассматривался как временный пункт размещения. Однако афганские беженцы оказались в неопределенном положении после приостановки администрацией Трампа программы, которая позволила бы им переселиться в Соединенные Штаты.
По словам неназванного источника газеты, многие афганцы уже заявили официальным лицам, что не согласятся на добровольную отправку в ДРК, поскольку сомневаются в том, что там они будут защищены.
В конце ноября 2025 года Служба гражданства и иммиграции США приостановила все процедуры по рассмотрению прошений о предоставлении иностранным гражданам убежища после того, как мужчина открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии в центре Вашингтона в 300 м от Белого дома. Сам нападавший и два нацгвардейца получили ранения и были госпитализированы. Позже одна из военнослужащих скончалась от полученных травм. Возглавлявшая Министерство внутренней безопасности (МВБ) США на тот момент Кристи Ноэм заявила, что подозреваемый прибыл в страну из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема афганских союзников Соединенных Штатов после вывода американских войск из страны.