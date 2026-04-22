Трамп заявил о невозможности заключить сделку с Ираном в случае снятия блокады

По его словам, Иран хочет, чтобы Ормузский пролив был открыт, так как Тегеран теряет по $500 млн в день на продаже нефти.
«Четыре дня назад ко мне подошли и сказали: “Сэр, Иран хочет немедленно открыть пролив”. Но если мы это сделаем, то никогда не сможем заключить сделку с Ираном, если только мы не взорвем остальную часть их страны, включая их лидеров!» — написал президент США в Truth Social.
Депутат парламента Ирана Ахмад Надери 21 апреля сообщил, что Иран не будет проводить новый раунд переговоров с США, пока Вашингтон не снимет морскую блокаду.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 21 апреля заявил, что введение блокады иранских портов является нарушением режима прекращения огня.
Дональд Трамп 21 апреля продлил режим прекращения огня в конфликте с Ираном по просьбе Пакистана до представления предложений Тегерана и завершения переговорного процесса. Военные США в регионе Ближнего Востока остаются в боевой готовности, а морская блокада иранских портов продолжится, добавил американский лидер.