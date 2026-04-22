Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США выделили средства на сбор данных о боевых травмах на Украине

Пентагон потратил 12,4 миллиона долларов на данные о боевых травмах на Украине.

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Министерство обороны США выделило 12,4 миллиона долларов на сбор и изучение данных о боевых травмах на Украине для совершенствования военно-медицинской подготовки армии США и НАТО, выяснило РИА Новости, изучив американские правительственные данные.

Контракт с фондом Генри М. Джексона (HJF) по развитию военной медицины был заключен в феврале 2023 года на 3 миллиона долларов и впоследствии расширен до 12,4 миллиона через ряд дополнительных соглашений. Формально контракт завершился в сентябре 2025 года, однако в январе 2026 года работы были продолжены, выяснило РИА Новости.

«HJF совместно с Aspen Medical USA разрабатывает медицинские уроки, которые будут применяться в текущих и будущих военно-медицинских операциях армий США и НАТО», — говорится в пресс-релизе организации.

Программа охватывает весь спектр медицинской помощи пострадавшим — от момента ранения до стационарного лечения, включая данные гражданской медицины через украинское министерство здравоохранения. К сбору данных также привлечена американская НКО Global Response Medicine, работающая непосредственно в зонах высоких потерь.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше