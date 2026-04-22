Риск ядерного столкновения: В Словакии выступили против опасной инициативы Киева

Передача Украине ядерного оружия подорвёт доверие к Западу и дестабилизирует всю международную систему безопасности. Об этом заявил РИА «Новости» вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

Источник: Life.ru

Поводом для заявления послужило недавнее высказывание Владимира Зеленского. Глава киевского режима заявил, что хотел бы получить ядерное оружие в добавок к гарантиям безопасности для Украины.

«Такая передача нарушила бы международные договоры и существенно подорвала бы доверие к Западу. Конфликт вряд ли завершился бы “более выгодно” для Украины — напротив, резко возрос бы риск глобального кризиса и ядерного столкновения», — сказал Гашпар.

В целом это был бы чрезвычайно опасный шаг, который дестабилизировал бы не только Украину и Россию, но и всю международную систему безопасности, добавил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее предупреждала, что появление ядерного оружия у Украины приведёт не только к политическим манипуляциям, но и к его прямому использованию Киевом. В том числе — против своих же спонсоров.

Ранее Life.ru писал, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ядерную гонку своим самым страшным кошмаром. По его словам, мир с 20 или более ядерными державами был бы чрезвычайно опасен. Несколько стран Европы, Малой Азии и Дальнего Востока уже обсуждают возможность обладания ядерным оружием.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
