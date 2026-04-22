Опрос показал отношение американцев к военной операции США против Ирана

Так, на вопрос о том, одобряют ли респонденты военные действия США в отношении иранского правительства, 51% ответили отрицательно, еще 42% — положительно, а 7% не определились с ответом.
По мнению 60% опрошенных, США движутся не в том направлении. Большинство не одобряют действия президента США Дональда Трампа в качестве главы государства (57%), а также его экономическую (58%), иммиграционную (54%) и внешнюю (57%) политику.
Более того, 60% респондентов убеждены, что экономическая ситуация в США ухудшается, и лишь около трети придерживаются обратного мнения. Согласно другому опросу, 46% также отметили, что ухудшается и их собственное финансовое положение.
Согласно еще одному опросу, большинство респондентов (22%) предпочли бы видеть Камалу Харрис в качестве следующего кандидата в президенты от Демократической партии. На втором месте оказался губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом с 21% голосов. В свою очередь, сторонники Республиканской партии предпочли бы выдвинуть в качестве кандидата нынешнего вице-президента Джей Ди Вэнса (42%), на втором месте — госсекретарь Марко Рубио (14%).
Опрос был проведен онлайн среди 1012 вероятных избирателей в период с 17 по 20 апреля. Погрешность составляет около 3,5 процентных пункта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.