Посольство КНР: стремление США к сдерживанию Китая неизбежно обернется неудачей

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Стремление США к сдерживанию Китая не отвечает интересам обеих стран и неизбежно обернется неудачей. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь китайского диппредставительства в США Лю Пэнъюй, комментируя планы американской администрации выделить в 2027 финансовом году почти $12 млрд по линии Пентагона на инициативу по сдерживанию КНР.
«В отношениях между Китаем и США мы руководствуемся основополагающими принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Стремление США к играм с нулевой суммой и попытки сдерживать Китай неизбежно обернутся неудачей и не отвечают интересам двух стран», — заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне.
По его словам, «тайваньский вопрос является ядром ключевых интересов Китая и первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать». «Китай призывает США соблюдать принцип “одного Китая” и три совместных коммюнике между Китаем и США и немедленно прекратить опасные действия по вооружению Тайваня. Китай примет решительные и жесткие меры для защиты своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности», — подчеркнул Лю Пэнъюй.
Пентагон открыто признает, что Соединенные Штаты намерены проводить курс на сдерживание Китая. Как следует из справочных документов Военного министерства США к обнародованному проекту его бюджета на 2027 финансовый год, исполнительная ветвь власти запрашивает у Конгресса США «$11,7 млрд на Инициативу по сдерживанию в зоне Тихого океана».