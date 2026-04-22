Посольство КНР: стремление США к сдерживанию Китая неизбежно обернется неудачей

По его словам, «тайваньский вопрос является ядром ключевых интересов Китая и первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать». «Китай призывает США соблюдать принцип “одного Китая” и три совместных коммюнике между Китаем и США и немедленно прекратить опасные действия по вооружению Тайваня. Китай примет решительные и жесткие меры для защиты своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности», — подчеркнул Лю Пэнъюй.