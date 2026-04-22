Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом выложил ролик с Трампом под песню Kavkaz

Белый дом опубликовал в TikTok видео с Трампом, сопроводив его песней Kavkaz.

НЬЮ-ЙОРК, 22 апр — РИА Новости. Белый дом выложил в соцсети TikTok видео с президентом США Дональдом Трампом, сопроводив ее треком Kavkaz исполнителя Starly, обратило внимание РИА Новости.

На обнародованном ролике американский лидер приветствует команду по гольфу Oklahoma State Cowboys «ударом» импровизированной клюшки.

Видео сопровождается композицией Kavkaz исполнителя Starly. В карточке композиции на «Яндекс. Музыке» в качестве автора музыки указан Эльбрус Джанмирзоев.

Трек «Kavkaz» созвучен с композицией Джанмирзоева «Бродяга» и, вероятно, является сэмплом на его песню.

