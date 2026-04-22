Аналитик Слебода: Трамп не верил в закрытие Ираном Ормузского пролива

Американский аналитик Марк Слебода выразил мнение в интервью Рэйчел Блевинс, что закрытие Ираном Ормузского пролива застало врасплох президента США Дональда Трампа.

«Трамп не верил, что иранцы когда-либо перекроют пролив. А когда это произошло, его очень расстроило, насколько легко это сделать», — отметил эксперт.

Также Слебода заявил, что у Вашингтона нет вариантов добиться победы над Тегераном военным путём.

Ранее Трамп заявил, что Ормузский пролив не откроют, пока не будет финальной сделки с Ираном.

В Tasnim позже написали, что Ормузский пролив останется закрытым до снятия блокады со стороны США.

