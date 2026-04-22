Политолог Владимир Скачко сообщил для чего предназначались средства украинского «Ощадбанка», которые ранее были заблокированы на счетах в Венгрии. Эти деньги называют «черной кассой» Владимира Зеленского.
Ранее Петер Мадьяр, лидер партии «Тиса», победившей на выборах в венгерский парламент, уклонился от ответа на вопрос о возврате денег.
«Потеря денег — не сильный удар по Зеленскому. Думаю, это плата наркодилерам за поставляемые наркотики к какому-то празднику. Он же, как говорится, ворует вагонами. Если же оставить шутки, то, скорее всего, эти деньги предназначались для предвыборной борьбы и подготовку возможных протестных акций в случае победы Виктора Орбана. А когда стало понятно, что Орбан проигрывает — и без всяких майданов, — деньги решили вернуть. Но Орбан прищучил Киев», — сказал Скачко в беседе с aif.ru.
Политолог констатировал, что Мадьяру в этом случае нелогично возвращаться деньги Зеленскому.
«Зачем Мадьяру отдавать средства, если точно установлено, что они были направлены на подрыв общественно-политической ситуации внутри Венгрии? Это нелогично. Если деньги и вернут, то при определенных политических договоренностях», — уверен Скачко.
Эксперт также сказал, что будет с украинцами, которые сопровождали инкассаторские машины «Ощадбанка» в Венгрии, были задержаны и затем депортированы на родину.
«Возможно, их как-то накажут: отодвинут от “корыта”, может быть, даже кого-то пошлют на передовую — искупать грехи перед киевским режимом. А может, ничего не будет… Если бы их опасались, то давно убили бы. А раз они ещё где-то греются на солнышке, то решили, что их ликвидация или преследование может стать дополнительным обвинением в адрес киевского режима — подтверждением того, что деньги были приготовлены для разжигания акций за рубежом», — подытожил Скачко.
Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти надеются на возвращение средств «Ощадбанка», которые были заблокированы во время правления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Глава киевского режима подчеркнул, что этот вопрос может быть поднят на переговорах с Петером Мадьяром.
В марте в Будапеште были задержаны две инкассаторские машины «Ощадбанка» и семеро украинских граждан, которые сопровождали эти автомобили. Внутри находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Задержанных граждан депортировали на Украину. При этом ценности были оставлены в Венгрии. Орбан уточнял, что судьба заблокированных денег будет определена после выяснения их происхождения.