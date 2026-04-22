Марсоход обнаружил молекулы, доказывающие существование жизни на планете

ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Марсоход Curiosity обнаружил ранее неизвестные органические молекулы, включая азотистые соединения, это свидетельствует о том, что в древности на Марсе существовали пригодные для жизни условия, сообщает американское космическое агентство НАСА.
В образце породы, который взял Curiosity, из 21 углеродсодержащей молекулы семь обнаружены на этой планете впервые, подчеркивает агентство.
«У учёных нет способа узнать, были ли эти органические молекулы созданы биологическими или геологическими процессами, возможны оба варианта, но их открытие заново подтвердило, что древний Марс обладал подходящим химическим составом для поддержания жизни», — говорится в заявлении НАСА.
Из материала следует, что среди новых идентифицированных молекул — азотный гетероцикл. Такой тип молекулярной структуры считается предшественником РНК и ДНК, которые играют ключевую роль в хранении и передаче генетической информации.
Исследование проводилось непосредственно на Марсе с помощью лаборатории SAM, установленной внутри марсохода НАСА. Методология включала бурение породы с последующим нагревом образца в высокотемпературной печи, а также впервые применённую на Марсе технику «влажной химии» с использованием растворителя TMAH, который позволяет расщеплять крупные молекулы для их идентификации.