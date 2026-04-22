Такер Карлсон извинился за поддержку Трампа

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон извинился за поддержку президента США Дональда Трампа. По его словам, он будет «долго мучиться» из-за этого.

«Я действительно думаю, что сейчас самое время побороться с собственной совестью… Вы знаете, мы еще долго будем мучиться из-за этого. Я буду мучиться, и я хочу извиниться за то, что вводил людей в заблуждение. Это было не преднамеренно», — сказал он в эфире своего шоу.

Конфликт между Дональдом Трампом и Такером Карлсоном начался после начала боевых действий в Иране. В марте президент объявил об исключении журналиста из движения MAGA, так как тот «сбился с пути» и перестал следовать принципам «Америка прежде всего»".

Сам господин Карлсон позже сообщил о давлении со стороны спецслужб. Журналист утверждает, что истинной причиной интереса ведомства стали его довоенные контакты с официальным Тегераном.

