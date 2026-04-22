NBC: Иран все еще располагает значительными военными ресурсами

По информации телеканала, Тегеран сохранил тысячи ракет, беспилотников и большую часть ВВС и ВМС.

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Тегерану удалось сохранить значительный военный потенциал, включая тысячи ракет, беспилотников и большую часть ВВС и ВМС. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на данные американских разведслужб.

Как отмечается, такая оценка расходится с утверждениями главы Пентагона Пита Хегсета об ослаблении военной мощи исламской республики. Так, по оценке американских разведслужб, в распоряжении Ирана сохраняется «свыше половины средств ВВС», помимо этого «более половины специализированных кораблей ВМС остаются невредимыми».

NBC News также напоминает, что на прошлой неделе глава Разведывательного управления Пентагона Джеймс Адамс сообщил законодателям, что исламская республика располагает «тысячами ракет и дронов-камикадзе».

Ранее президент США объявил в Truth Social о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном, который должен был истечь в ближайшие часы.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше