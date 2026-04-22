Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-агент МИ-6 Крук: США своими заявлениями саботируют переговоры с Ираном

Экс-агент МИ-6 Алистар Крук убеждён, что временное прекращение огня между США и Ираном не является решением проблемы.

Источник: Аргументы и факты

Американские власти своими заявлениями саботируют мирные переговоры с Ираном, заявил британский дипломат в отставке, бывший агент британской разведывательной службы МИ-6 Алистар Крук.

По его словам, представленный иранской стороной план по урегулированию конфликта из десяти пунктов был принят США в качестве основы для диалога, но пока так и не реализовался. Кроме того, Крук обратил внимание, что нарушаются договорённости о перемирии между Израилем и Ливаном.

«Что же обсуждать? Посты Трампа “Победа! Победа!” сопровождаются тем, что ситуация стала крайне нестабильной и неопределённой», — отметил он в эфире YouTube-канала экс-судьи США Эндрю Наполитано.

Экс-агент МИ-6 считает, что попытки выдавать желаемое за действительное создают дополнительные помехи для урегулирования. Дипломат убеждён, что временное прекращение огня не является решением проблемы.

Напомним, 21 апреля Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном на время переговорного процесса. Он отметил, что перемирие будет действовать, пока стороны не выдвинут предложения и не завершат обсуждения.

Ранее глава Белого дома также выразил уверенность в том, что ирано-американские переговоры США и Ирана завершатся «превосходной сделкой». Трамп добавил, что Вашингтон имеет очень сильную переговорную позицию.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше