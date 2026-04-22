Экс-агент МИ-6 Крук: США своими заявлениями саботируют переговоры с Ираном

Американские власти своими заявлениями саботируют мирные переговоры с Ираном, заявил британский дипломат в отставке, бывший агент британской разведывательной службы МИ-6 Алистар Крук.
«Что же обсуждать? Посты Трампа “Победа! Победа!” сопровождаются тем, что ситуация стала крайне нестабильной и неопределённой», — отметил он в эфире YouTube-канала экс-судьи США Эндрю Наполитано.
Экс-агент МИ-6 считает, что попытки выдавать желаемое за действительное создают дополнительные помехи для урегулирования. Дипломат убеждён, что временное прекращение огня не является решением проблемы.
Напомним, 21 апреля Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном на время переговорного процесса. Он отметил, что перемирие будет действовать, пока стороны не выдвинут предложения и не завершат обсуждения.
Ранее глава Белого дома также выразил уверенность в том, что ирано-американские переговоры США и Ирана завершатся «превосходной сделкой». Трамп добавил, что Вашингтон имеет очень сильную переговорную позицию.