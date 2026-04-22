Bloomberg: ЕК пытается оправдаться за высказывание фон дер Ляйен о Турции

Еврокомиссия пытается оправдаться за спорное высказывание Урсулы фон дер Ляйен о Турции, заявляя, что оно было вырвано из контекста.

Источник: Аргументы и факты

Еврокомиссия прокомментировала резонанс вокруг высказывания её председателя Урсулы фон дер Ляйен о Турции, заявив, что её слова были неверно интерпретированы и вырваны из общего контекста. Поводом для разъяснений стало обсуждение темы расширения Евросоюза, пишет Bloomberg.

Ранее в выступлении фон дер Ляйен говорила о необходимости охвата всего европейского континента, упомянув влияние ряда стран, включая Турцию. После этого Анкара обратилась к европейским властям за уточнением корректности передачи её слов.

В Еврокомиссии подчеркнули, что упоминание Турции было связано с признанием её значимой роли и влияния в регионе, а не с попыткой сравнения с другими государствами. Также отмечается, что Анкара остаётся важным партнёром для ЕС, в том числе в экономической и политической сферах, а также в вопросах миграции.

Ранее Пьер де Голль, внук первого президента Франции Шарля де Голля, заявил о превышении власти главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

