Bloomberg: ЕК пытается оправдаться за высказывание фон дер Ляйен о Турции

Еврокомиссия прокомментировала резонанс вокруг высказывания её председателя Урсулы фон дер Ляйен о Турции, заявив, что её слова были неверно интерпретированы и вырваны из общего контекста. Поводом для разъяснений стало обсуждение темы расширения Евросоюза, пишет Bloomberg.
Ранее в выступлении фон дер Ляйен говорила о необходимости охвата всего европейского континента, упомянув влияние ряда стран, включая Турцию. После этого Анкара обратилась к европейским властям за уточнением корректности передачи её слов.
В Еврокомиссии подчеркнули, что упоминание Турции было связано с признанием её значимой роли и влияния в регионе, а не с попыткой сравнения с другими государствами. Также отмечается, что Анкара остаётся важным партнёром для ЕС, в том числе в экономической и политической сферах, а также в вопросах миграции.
Ранее Пьер де Голль, внук первого президента Франции Шарля де Голля, заявил о превышении власти главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.