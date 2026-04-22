Аналитики назвали свинину самым популярным у россиян мясом для шашлыка

Аналитики провели исследование и выяснили, как часто россияне выезжают на шашлыки, какое мясо любят жарить и сколько денег тратят на один такой пикник. Результаты есть в распоряжении RT.
Как объяснили в «Авито», большинство россиян (29%) признались, что в сезон шашлыков выезжают на природу несколько раз в месяц.
«Пятая часть опрошенных (19%) готовят шашлыки один раз в месяц. Ещё треть респондентов (26%) жарят мясо на свежем воздухе несколько раз в сезон. И десятая часть (10%) делает это раз в год и реже», — добавили специалисты.
В среднем россияне выезжают на шашлыки семь раз в год, рассказали аналитики.
Отмечается, что самое популярное у россиян мясо для шашлыка — свинина.
«Её предпочитают большинство опрошенных (74%). На втором месте курица — такой шашлык любят 63% респондентов. Замыкают тройку лидеров колбаски и купаты (35%). Ещё треть россиян (32%) делают выбор в пользу овощей и грибов. И 20% готовят шашлык из говядины», — говорится в исследовании.
Кроме того, как заявили в сервисе, лидер среди маринадов — уксус с луком (43%).
«Треть россиян (35%) маринуют шашлык в майонезе, ещё 16% опрошенных используют для этих целей минеральную воду. Почти пятая часть респондентов (16%) призналась, что покупают уже замаринованное мясо», — рассказали в компании.
По словам экспертов, больше половины россиян (59%) утверждают, что средний чек за один шашлычный набор (шампуры, розжиг, угли) составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.
Всего в опросе приняли участие 10 тыс. респондентов.
