Группировка «Север» за сутки уничтожила 44 пункта управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Потери ВСУ из-за действий группировки войск «Север» за сутки составили 42 тяжелых боевых квадрокоптера и 44 пункта управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
«Вскрыты и уничтожены станция радиоэлектронной борьбы “Дамба”, 44 пункта управления беспилотной авиацией, 41 БПЛА самолетного типа, 42 тяжелых боевых квадрокоптера R-18 и 7 наземных робототехнических комплексов», — сказал Межевых.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.