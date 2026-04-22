ВСУ потеряли за сутки от действий группировки «Запад» 45 тяжелых квадрокоптеров

Бойцы ВС РФ также поразили 47 пунктов управления беспилотной авиацией противника.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Потери ВСУ из-за действий группировки войск «Запад» за сутки составили 45 тяжелых боевых квадрокоптеров, станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и 47 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 45 тяжелых боевых квадрокоптеров противника, а также 3 реактивных снаряда РСЗО Himars и барражирующий боеприпас», — сказал Бигма.

Кроме того, по его данным, вскрыты и уничтожены станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 47 пунктов управления беспилотной авиацией, станция спутниковой связи Starlink, два полевых склада боеприпасов и 15 наземных робототехнических комплексов ВСУ.

Узнать больше по теме
Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
