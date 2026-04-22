Удар по складу — катастрофа накроет регион, заявил секретарь Совбеза РФ

Шойгу предупредил о последствиях возможной попытки захвата склада боеприпасов в районе села Колбасна в Приднестровье. По его словам, подобный сценарий приведет к жертвам и масштабным экологическим последствиям.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью «Комсомольской правде» указал на критическое состояние боеприпасов, размещенных в хранилище. Значительная часть арсенала сформирована еще в советский период, сроки хранения истекли.
По его оценке, любые действия с этими боеприпасами представляют угрозу. Речь идет не только об их применении, но и о перемещении или даже физическом контакте. Уровень опасности, как отмечено, продолжает расти с течением времени.
Вывоз содержимого склада в текущих условиях невозможен. Рассматривается только утилизация на месте. Для этого требуется участие российских специалистов и использование профильного оборудования.
Хранилище расположено у молдавско-украинской границы рядом с селом Колбасна. Объект был сформирован в 1940-х годах. После распада СССР в регионе действует оперативная группа российских войск, сменившая 14-ю армию.
Группировка присутствует в Приднестровье с 1995 года. Работы по ликвидации боеприпасов начинались в 2002 году, однако были остановлены. Причиной стало неподписание меморандума по урегулированию конфликта. В 2018 году Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны, предлагал возобновить утилизацию.
