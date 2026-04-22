МРК «Зеленый Дол» выполнил артиллерийские стрельбы в Балтийском море

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Зеленый Дол» Балтийского флота в ходе учений в акватории Балтийского моря выполнил артиллерийские стрельбы и отработал навыки по отражению атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Балтийского моря экипаж малого ракетного корабля “Зеленый Дол” Балтийской военно-морской базы отработал задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и отражению атаки безэкипажных катеров», — информировали в пресс-службе.
Там рассказали, что личный состав корабля выполнил комплекс упражнений по противовоздушной обороне. В качестве воздушных мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды, которые имитировали низколетящие средства воздушного нападения. Огонь по ним велся из 30-мм корабельной артиллерийской установки АК-630М-2. Назначенные воздушные цели были успешно поражены.
В пресс-службе отметили, что после отработки задач по противовоздушной обороне экипаж МРК «Зеленый Дол» совершенствовал практические навыки при отражении атаки безэкипажных катеров противника. В ходе учений также была проведена стрельба из артиллерийской установки АК-190 по малому морскому щиту, обозначавшему боевой корабль условного противника.
На Балтфлоте добавили, что кроме огневых задач экипаж МРК провел тренировки по борьбе за живучесть корабля, противодиверсионной обороне при стоянке на незащищенном рейде, а также по организации связи.