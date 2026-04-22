Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сравнения с Холокостом в контексте угроз со стороны Ирана недопустимы и искажают исторические события. По ее оценке, подобные формулировки затрагивают память жертв Второй мировой войны.
Поводом стали высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в которых он допустил сопоставление возможной угрозы со стороны Ирана с трагедиями Холокоста. В частности, он упоминал названия иранских объектов, сопоставляя их с нацистскими лагерями.
В МИД РФ указали, что такие параллели подменяют исторические факты и обесценивают память жертв геноцида, а также роль Красной армии в освобождении лагерей смерти.
Захарова напомнила, что в годы Второй мировой войны Иран объявил войну нацистской Германии. Она также указала, что ответственность за Холокост лежит на нацистской Германии, фашистской Италии и их союзниках.
В заявлении затронут и период после 2014 года. Отмечено, что Израиль не выступал с критикой киевского режима на фоне оценок, связанных с историческими фигурами.
Кроме того, в выступлении упомянуты вопросы, связанные с финансированием нацистской партии в прошлом, а также проведены параллели с текущей ситуацией.
