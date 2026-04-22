Марочко: ВС РФ максимально приблизились к Краматорску с востока

ЛУГАНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Бойцы РФ максимально приблизились к Краматорску Донецкой Народной Республики с востока, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявлял, что передовые подразделения российских войск находятся в 7 км от Краматорска.
«Говоря о минимальном расстоянии до Краматорска, то это восток от данного населенного пункта», — сказал он.
Марочко отметил, что украинские войска активно пытаются контратаковать у соседней Миньковки в попытке вернуть свои позиции, однако силы РФ «продолжают развивать успех по направлению населенного пункта Краматорск», несмотря на накаты противника.
