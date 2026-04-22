ВСУ потеряли за сутки из-за действий Южной группировки 57 блиндажей с военными

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий Южной группировки войск за сутки составили 57 блиндажей с личным составом и 20 беспилотников. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено четыре антенны связи и БПЛА, пять наземных робототехнических комплексов. Поражено 4 пункта управления БПЛА, а также 57 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 20 беспилотников противника», — сказал Астафьев.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше