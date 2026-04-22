Боец Юрич: совместная работа артиллерии и танков загоняет ВСУ в подземелья

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Противник вынужден уходить в подземелье, если по нему ведут совместную боевую работу танкисты и артиллеристы. Об этом заявил командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным Юрич.
«Когда идет поддержка тяжелой артиллерии, тогда проще противника выбивать оттуда (с позиций — прим. ТАСС). То есть они, можно сказать, деморализованы, так как когда работают что артиллерия, что танк, любые активные действия противника по-любому прекращаются. Они занимают не то чтобы даже оборону, они уходят в подземелье», — сказал он на видео Минобороны России.
Юрич указал, что сейчас танкисты по большей части уничтожают опорные пункты и пункты управления беспилотниками ВСУ. «Сейчас в основном вся работа идет с закрытых огневых позиций, дальность до цели составляет от 8 до 10 км, так как это наиболее оптимальное расстояние для более точного поражения опорников противника», — отметил он.
В то же время, в Минобороны России сообщили, что экипаж танка Т-90М «Прорыв» 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил укрепленные позиции ВСУ на краснолиманском направлении. Там уточнили, что боевая машина произвела выстрелы 125-мм фугасными снарядами, что позволило успешно поразить все цели и создать условия для штурмовых подразделений к продолжению наступления.