«Ведомости»: операторы призвали перенести введение платы за VPN

Операторы связи обратились к Минцифры России с просьбой отложить введение дополнительной платы за «международный» мобильный трафик (включая VPN) сверх 15 ГБ в месяц.

Об этом со ссылкой на источники пишут «Ведомости», отмечая, что телекомкомпании не готовы к нововведению ни технически, ни с точки зрения регулирования.

«Операторы технически не готовы взимать с абонентов плату в указанные сроки по требованию регулятора из-за сложностей с настройками биллинговых систем, которые позволяют в реальном времени учитывать потребление услуг интернета, звонков, тарифицируют их, списывают средства и выставляют счета в большом количестве тарифов с разными условиями оплаты», — говорится в статье.

Уточняется, что нововведение должно было вступить в силу 1 мая 2026 года. При этом один из собеседников издания отметил, что несколько участников обсуждений просили у регулятора несколько месяцев, чтобы адаптировать тарифы и сделать нововведения менее болезненными для пользователей. По его мнению, в итоге могут выбрать компромиссный срок — между маем, сентябрем или более поздним периодом.

Ранее в РБК писали, что операторы заморозили расширение каналов связи в Европу.

Кроме того, сообщалось, что в Госдуме предложили создать перечень «белых VPN».