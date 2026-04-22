Бойцы «Востока» уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили полевой склад боеприпасов и сеть замаскированных опорных пунктов противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
«Разведывательный расчет БПЛА обнаружил в Запорожской области вдоль линии боевого соприкосновения сеть замаскированных опорных пунктов противника в лесополосах, а также полевой склад боеприпасов для обеспечения штурмовых групп ВСУ», — сообщили в военном ведомстве, уточнив, что все цели были уничтожены операторами ударных дронов войск беспилотных систем.
Там отметили, что корректировка огня и нанесение ударов велись с помощью беспилотной авиации, а также с использованием штатных отечественных систем связи и управления.
«Решительными действиями расчеты БПЛА уничтожили живую силу ВСУ и лишили противника запаса снарядов на данном участке специальной военной операции», — проинформировали в министерстве.