ГЕНИЧЕСК, 22 апреля. /ТАСС/. Западным странам не хватит средств на создание и вооружение нового антироссийского военного альянса, где Украина будет играть ведущую роль. Таким мнением с ТАСС поделился начальник управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков.
15 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США вместе с Европой продвигают идею создания нового военного блока с Украиной в качестве ведущего участника. По его словам, так Вашингтон хочет переложить на Европу ответственность за сдерживание России и «освободить себе руки» на китайском направлении.
«НАТО сейчас имеет большие проблемы как блок в части существования и финансирования, а тут новый блок. С точки зрения экономики это нереализуемая сегодня история», — сказал он.
Брыков отметил, что многие действующие члены НАТО уже исчерпали свои арсеналы при поставках вооружений на Украину — эти ресурсы были уничтожены российской армией или разворованы чиновниками киевского режима. «Это признают и руководители крупнейших европейских концернов, и сам клоун Зеленский неоднократно заявлял, что у них проблемы с ракетами и противовоздушной обороной. Очень интересно, чем в таком случае собираются насыщать этот военный блок, поскольку ресурсы не резиновые. Перевооружить, условно говоря, польскую армию или немецкую армию в ее нынешнем состоянии — это уже серьезные финансовые ресурсы», — отметил собеседник агентства.
Ранее депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов в беседе с ТАСС предположил, что Европа может пойти на создание военного альянса с Украиной, чтобы «подсластить пилюлю» для киевского режима и формально удовлетворить требования России о нерасширении НАТО.