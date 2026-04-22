Эксперт Брыков: Западу не хватит денег вооружить новый антироссийский блок

Многие действующие члены НАТО уже исчерпали свои арсеналы при поставках вооружений на Украину, отметил начальник управления информационной политики Херсонской области.

ГЕНИЧЕСК, 22 апреля. /ТАСС/. Западным странам не хватит средств на создание и вооружение нового антироссийского военного альянса, где Украина будет играть ведущую роль. Таким мнением с ТАСС поделился начальник управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков.

15 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США вместе с Европой продвигают идею создания нового военного блока с Украиной в качестве ведущего участника. По его словам, так Вашингтон хочет переложить на Европу ответственность за сдерживание России и «освободить себе руки» на китайском направлении.

«НАТО сейчас имеет большие проблемы как блок в части существования и финансирования, а тут новый блок. С точки зрения экономики это нереализуемая сегодня история», — сказал он.

Брыков отметил, что многие действующие члены НАТО уже исчерпали свои арсеналы при поставках вооружений на Украину — эти ресурсы были уничтожены российской армией или разворованы чиновниками киевского режима. «Это признают и руководители крупнейших европейских концернов, и сам клоун Зеленский неоднократно заявлял, что у них проблемы с ракетами и противовоздушной обороной. Очень интересно, чем в таком случае собираются насыщать этот военный блок, поскольку ресурсы не резиновые. Перевооружить, условно говоря, польскую армию или немецкую армию в ее нынешнем состоянии — это уже серьезные финансовые ресурсы», — отметил собеседник агентства.

Ранее депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов в беседе с ТАСС предположил, что Европа может пойти на создание военного альянса с Украиной, чтобы «подсластить пилюлю» для киевского режима и формально удовлетворить требования России о нерасширении НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше