Десятиклассники побывали в гостях в Совете депутатов Железногорска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Председатель Совета депутатов Железногорска Сергей Проскурнин в рамках Дня местного самоуправления показал школьникам, где проходят сессии и заседания комиссий, рассказал о начале строительства города, сколько человек было в первом Совете и как можно трудоустроиться в администрацию.
Также школьникам вручили подарки от Совета депутатов.
«Когда во власть будут приходить молодые умные, грамотные, образованные люди, тогда и наша жизнь будет лучше. Также важно, чтобы жители четко понимали структуру власти и знали куда обратиться со своим вопросом, как реализовать свои права и обязанности», — сказал Сергей Проскурнин.