Журналист Алтынбаш: Запад поддерживает Украину, надеясь разделить Росси

ДОНЕЦК, 22 апреля. /ТАСС/. Запад спонсирует киевский режим, рассчитывая разделить Россию. Такое мнение высказал ТАСС турецкий журналист и редактор газеты Ayd? nl?k Озгюр Алтынбаш.
Он участвовал в пресс-туре для иностранных журналистов по ДНР. Одной из точек маршрута стало посещение музея Великой Отечественной войны в Донецке, где есть экспозиция о современном конфликте. В числе артефактов — западное оружие и боеприпасы, которые применяет Киев, в том числе беспилотники.
«Западные страны поддерживают украинское правительство, тем самым пытаясь разделить Россию. И именно поэтому Россия вступила в эту борьбу в 2022 году, не в гражданскую войну [на Украине], а в войну за независимость против НАТО», — сказал Алтынбаш после осмотра экспозиции.
Он добавил, что свидетельством противостояния альянса с Россией является западное оружие на Украине.
Пресс-тур по ДНР объединил журналистов, публицистов и общественников из Китая, Японии, Северной Македонии, Эквадора, Конго и других стран. Поездка организована командой писателя и военнослужащего Захара Прилепина. Иностранцы, в частности, осмотрели гражданские объекты в Донецке, разрушенные из-за обстрелов со стороны ВСУ.