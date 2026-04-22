Самолеты НАТО вылетели навстречу российским Ту-22М3 — сопровождение над морем

Истребители стран НАТО были подняты для сопровождения российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и группы истребителей над Балтийским морем. Инцидент произошел 20 апреля во время планового полета над нейтральными водами.
В воздухе находились два Ту-22М3, а также самолеты Су-30 и Су-35. Полет выполнялся в рамках регулярных задач дальней авиации.
Для наблюдения за маршрутом были задействованы французские истребители Rafale, базирующиеся на авиабазе в Литве. К операции также подключились самолеты из Швеции, Финляндии, Польши, Дании и Румынии.
Сопровождение осуществлялось на отдельных участках маршрута. В Минобороны РФ отмечали, что подобные полеты выполняются регулярно над нейтральными водами различных акваторий, включая Балтийское море.
