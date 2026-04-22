Посол Мелик-Багдасаров: РФ и Венесуэла укрепляют стратегическое партнерство

КАРАКАС, 22 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Россия и Венесуэла укрепляют двухстороннее сотрудничество и взаимодействие на международной арене. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС посол РФ в республике Сергей Мелик-Багдасаров.
«В преддверии годовщины заключения межгосударственного Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который президенты России Владимир Путин и Венесуэлы Николас Мадуро подписали в Москве 7 мая 2025 года в ходе официального визита венесуэльского лидера, состоялась встреча с министром иностранных дел боливарианской республики Иваном Хилем Пинто» — сообщил Мелик-Багдасаров. Он отметил, что «в ходе плановой встречи обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также текущее взаимодействие и дальнейшие перспективы взаимодействия двух стран на международной арене».
Посол подчеркнул, что «Каракас остается привержен общим целям по укреплению многовекторного сотрудничества с Россией и продолжает ориентироваться на позиции нашей страны как лидера формирующегося многополярного миропорядка». Мелик-Багдасаров сообщил, что в рамках двухсторонней повестки дня сотрудничество в различных сферах и отраслях являются взаимовыгодными и социально значимыми для народов обеих стран.
О диалоге с венесуэльскими партнерами.
«Диалог с венесуэльскими партнерами мы ведем на взаимной уважительной основе и продолжаем всесторонне поддерживать усилия правительства уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес по отстаиванию национального суверенитета республики», — сообщил российский дипломат. Он подчеркнул, что «отношения стратегического партнерства между нашими странами продолжают поступательно развиваться».
Родригес в обращении к нации по итогам 100 дней фактического нахождения в статусе главы государства отметила, что «Венесуэла переживает новый этап политического и экономического развития, страна открыла свои двери миру, и разумеется это необходимо учитывать в нашей работе», указал посол. Он напомнил, что контакты между двумя странами продолжают развиваться в рабочем режиме. С начала года состоялось несколько плановых визитов в Каракас российских делегаций различного уровня, в том числе визит специального представителя министра иностранных дел России по вопросам отношений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, директора латиноамериканского департамента МИД России Александра Щетинина.
Визиты венесуэльских делегаций в Россию.
Запланированы поездки в Россию венесуэльских делегаций различного уровня. Недавно состоялась поездка депутатов Национальной ассамблеи (парламента), которые посетили Международную научно-практическую конференцию по вопросам обеспечения наблюдения и экспертизы электоральных процессов. «В этом году в России предстоят выборы в Государственную думу, по доброй традиции наши наблюдатели приезжают и присутствуют на всех электоральных мероприятиях в Венесуэле, венесуэльские политики и специалисты обязательно посещают выборы, проводимые в России. Думаю, что этот год не станет исключением, мы ждем венесуэльских гостей, всегда рады им в нашей стране», — сообщил Мелик-Багдасаров. Планируется участие венесуэльских делегатов в форуме Открытый диалог в Национальном центре «Россия», рассчитываем, что венесуэльская делегация по традиции примет участие на высоком уровне в Петербургском международном экономическом форуме, а также в других многочисленных мероприятиях, которые проходят в России, отметил посол.
Взаимодействие на международной арене.
На международной арене Россия продолжает координировать свои действия с венесуэльскими партнерами в многосторонних организациях, в частности, в рамках в Группы друзей в защиту Устава ООН, сообщил Мелик-Багдасаров. Он подчеркнул, что позиции двух стран «практически совпадают». Посол заявил, что Россия и Венесуэла «совместно отстаивают принципы международного права, встречи дипломатов в Нью-Йорке или Женеве, на других площадках носят регулярный, рабочий характер» и ориентированы на дальнейшее взаимодействие в целях реализации задач по построению многополярного мироустройства.