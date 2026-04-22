Посол Мелик-Багдасаров: РФ и Венесуэла укрепляют стратегическое партнерство

Запланированы поездки в Россию венесуэльских делегаций различного уровня. Недавно состоялась поездка депутатов Национальной ассамблеи (парламента), которые посетили Международную научно-практическую конференцию по вопросам обеспечения наблюдения и экспертизы электоральных процессов. «В этом году в России предстоят выборы в Государственную думу, по доброй традиции наши наблюдатели приезжают и присутствуют на всех электоральных мероприятиях в Венесуэле, венесуэльские политики и специалисты обязательно посещают выборы, проводимые в России. Думаю, что этот год не станет исключением, мы ждем венесуэльских гостей, всегда рады им в нашей стране», — сообщил Мелик-Багдасаров. Планируется участие венесуэльских делегатов в форуме Открытый диалог в Национальном центре «Россия», рассчитываем, что венесуэльская делегация по традиции примет участие на высоком уровне в Петербургском международном экономическом форуме, а также в других многочисленных мероприятиях, которые проходят в России, отметил посол.