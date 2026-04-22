Брюссель смягчает риторику — высказывание главы ЕК назвали вырванным из контекста

Еврокомиссия заявила, что слова председателя Урсулы фон дер Ляйен о Турции были вырваны из контекста и требуют дополнительных разъяснений. Поводом стали ее высказывания о расширении Евросоюза и влиянии отдельных государств на континент.

Речь идет о заявлении, сделанном 19 апреля, в котором глава ЕК говорила о необходимости охвата всего европейского пространства. В числе стран, способных оказывать влияние, были названы Россия, Турция и Китай.

После этого Анкара направила запрос с целью уточнить корректность передачи слов председателя комиссии.

Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо пояснила, что упоминание Турции связано с признанием ее геополитической роли, масштабов и амбиций, в том числе на западных Балканах. По ее словам, речь не шла о сопоставлении с другими государствами.

В ЕК также отметили, что Турция рассматривается как важный партнер в экономической и политической сферах, включая вопросы миграции, а также является союзником по НАТО и кандидатом на вступление в Евросоюз.

Статус кандидата Турция получила в 1999 году.

